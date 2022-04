Fiamme in una villa di Solovyev sul lago di Como, uno degli oligarchi russi più vicini a Putin Tentato incendio nella villa a Menaggio sul lago di Como del presentatore televisivo russo Vladimir Solovyev. Medaglia al merito per la patria, è uno degli oligarchi più vicini a Putin. Il fuoco è stato appiccato all’esterno con degli pneumatici, ma le fiamme sono state subito spente. La Procura indaga per atto doloso.

A cura di Enrico Spaccini

Una delle ville dell’oligarca Solovyev sul lago di Como

All'alba del 6 aprile alcune persone, ancora ignote, hanno tentato di incendiare la villa a Loveno di Menaggio, sul lago di Como, dell'oligarca russo Vladimir Solovyev. I filmati delle telecamere di sicurezza sono già stati acquisiti dai carabinieri. L'unica certezza è che per appiccare il fuoco hanno utilizzato degli pneumatici e che i Vigili del fuoco, dopo l'allarme dato da alcuni passanti, hanno spento le fiamme senza complicazioni e senza che risultassero grossi danni alla villa, che è comunque in fase di ristrutturazione. La Procura indaga per un atto doloso. Le indagini dovranno chiarire innanzitutto come sia avvenuto il percorso di avvicinamento all'abitazione: una delle proprietà lombarde di Solovyev comprese nella lista delle sanzioni contro la Russia e congelate dalla Guardia di finanza.

I carabinieri indagano per atto doloso: stanno ascoltando Solovyev

I carabinieri stanno sentendo in queste ore lo stesso Solovyev, capofila della ricca comunità russa da anni presente sulle rive del Lario. Qualche giorno fa, l'oligarca presentatore televisivo di 58 anni, aveva parlato nel suo programma "The evening" del suo timore di non poter più accedere alle sue ville in Lombardia. Oltre a quelle di Menaggio e Griante, non molto distanti alla proprietà di George Clooney, Solvyev ne ha un'altra a Pianello del Lario. "Le ho comprate e ho pagato una quantità pazzesca di tasse", protestava durante una puntata del suo talk televisivo, "e all'improvviso qualcuno decide che io sono nell'elenco delle sanzioni. E subito colpiscono il mio immobile. Chi ha detto che l'Europa ha diritti di proprietà sacri?".

Vladimir Solovyev, capofila della comunità ricca russa del lago di Como

Chi è Vladimir Solovyev, l'oligarca che dà del "tu" a Putin

La lista "nera" della Guardia di finanza riporta anche la motivazione per cui è presente anche Solovyev: "Noto per il suo atteggiamento estremamente ostile nei confronti dell'Ucraina". L'oligarca amico del presidente Putin, uno dei pochi che può dargli del "tu", nel 2014 ricevette una medaglia dell'Ordine al merito per la patria grazie alla "copertura obiettiva" del referendum per l'annessione della Crimea. Nei suoi interventi televisivi, infatti, manifestava il suo appoggio all'azione presidenziale russa condannando l'ipocrisia occidentale nei suoi rapporti con l'Ucraina. Anche negli ultimi giorni Solovyev non ha esitato a ribadire le proprie posizioni riguardo l'invasione russa e dell'ipotesi di un "corridoio per Kaliningrad" attraverso i Paesi baltici.