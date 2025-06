Tentano di rubare nella villa del calciatore Marko Arnautovic a Cantù e aggrediscono le guardie: ferito un vigilantes

video suggerito

Ieri sera due ladri hanno tentato di entrare nella villa del calciatore Marko Arnautovic a Cantù, in provincia di Como, ma sono stati bloccati da due guardie di sicurezza. Ne è nata una rissa durante la quale uno dei vigilantes è stato colpito alla testa, forse con un bastone. In casa non c'erano i proprietari, ma solo i due custodi che si sono barricati all'interno e hanno chiamato le forze dell'ordine. I due ladri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri.

Tutto è successo nella serata di ieri, sabato 21 giugno. Attorno alle 23:00 i due ladri sono entrati dal retro della villa, che si trova nella zona residenziale di via delle Ginestre, ma si sono ritrovati davanti alla due guardie che presidiavano la proprietà. Tra i quattro è nato uno scontro durante il quale uno dei due vigilantes, un 43enne, è stato colpito con violenza alla testa, forse con un bastone.

In casa non erano presenti né il calciatore austriaco (che ha appena concluso la sua stagione come attaccante dell'Inter) né i suoi familiari, ma solo i due custodi, una coppia di nazionalità filippina, che si sono barricati nella villa e hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Quando sono arrivati i carabinieri, però, i due ladri erano già riusciti a scappare e a far perdere le loro tracce.

Sul posto è arrivata anche un'ambulanza che ha soccorso il 43enne: aveva ferite e lesioni soprattutto su una spalla ma gli operatori sanitari hanno reputato sufficiente medicarlo sul posto senza trasportarlo all'ospedale. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dall'acquisizione dei video di eventuali telecamere di sicurezza.