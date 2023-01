Tentano di rubare il cellulare a un’anziano e la sbattono contro il muro: arrestati due ragazzi Una donna di 74 anni è stata aggredita e rapinata del suo cellulare a Seveso (Monza). Ha provato a inseguire i due malviventi, ma senza successo. I carabinieri sono riusciti ad arrestarli.

Avrebbero tentato di rapinarla, spingendola contro un muro. La donna ha reagito, li ha inseguiti ma non è riuscita a fermarli. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 13 gennaio 2023, a Seveso (Monza e Brianza). La vittima ha 74 anni. Stando alle informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che un ragazzo di 27 anni e uno di 19 anni abbiano avvicinato la donna che stava per entrare in un'agenzia assicurativa.

I malviventi l'avrebbero spinta contro un muro e avrebbero preso il cellulare della vittima senza che lei se ne accorgesse. La coppia è poi scappata. La donna, dopo un breve momento, si è resa conto che i due le avevano portato via il telefono. La vittima li ha inseguiti fino a piazza XXV aprile. Appena li ha riconosciuti, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti per fermarli. I due sono comunque riuscire a far perdere le loro tracce. A quel punto, la donna ha chiamato le forze dell'ordine.

Sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Seveso. Una volta raccolte le varie testimonianze, gli investigatori si sono messi sulle tracce dei due fuggitivi. Dopo un tentativo alla stazione di Seveso, sono arrivati fino alla ferrovia del comune confinante e cioè quello di Cesano Maderno e lì li hanno trovati.

I militari li hanno così bloccati e portati in caserma per tutti gli accertamenti del caso. I due sono stati denunciati e adesso dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. La donna, che per fortuna non aveva riportato alcuna ferita, ha potuto recuperare il proprio cellulare.