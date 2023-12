Tenta di uccidere la zia con uno straccio imbevuto di ammoniaca: condannato a 7 anni di carcere Per Cristian Abis, 29 anni, è arrivata una sentenza di condanna a sette anni di carcere: ha tentato di uccidere la zia con uno straccio imbevuto di ammoniaca.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva provato a uccidere la zia cercando di soffocarla con uno straccio imbevuto di ammoniaca nel sonno. Adesso per Cristian Abis, 29 anni, è arrivata una sentenza di condanna a sette anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio. I fatti erano accaduti lo scorso marzo in provincia di Varese: l'aggressione era avvenuta nell'abitazione della donna che ospitava il nipote.

Poco dopo l'arresto il 29enne, difeso dall'avvocato Corrado Viazzo, si è pentito di quanto accaduto e ha precisato che la sua intenzione non era quella di uccidere la zia. Durante il processo il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni. Alla presidente del collegio del Tribunale d Varese Cesare Tacconi ha deciso una pena a sette anni condannando il giovane al pagamento anche di una provvisionale di 25 mila euro alla parte civile.

La ricostruzione del tentato omicidio

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, alle prime ore della mattinata di 19 marzo il 30enne si sarebbe intrufolato nella stanza della zia nella casa a Luino: la donna stava dormendo nel suo letto matrimoniale, abbracciata ai due figli ancora piccoli, mentre il marito era appena uscito di casa per andare a lavorare. Il ragazzo ha agito tentato l'omicidio. La donna fortunatamente si è accorta in tempo ed è riuscita a divincolarsi. Ha chiamato subito i sanitari del 118: quando è arrivata in ospedale era in forte stato di shock.

Il ragazzo non risulta infatti essere in cura per problemi psichiatrici. I primi esami tossicologici avevano segnalato che il giovane aveva fatto uso di alcol. Ora è arrivata la condanna per tentato omicidio.