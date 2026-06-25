Travolse in auto e uccise Federica Coviello seduta al tavolo di un bar nel Pavese: condannato a 18 anni di carcere

Federica Coviello era morta dopo essere stata travolta dall’auto guidata da Chairet la sera del 16 giugno 2025 davanti a un bar nel centro di Gravellona Lomellina (Pavia).

Federica Coviello (foto da Facebook)

È stato condannato a 18 anni di carcere e al pagamento di 50mila euro di risarcimento Ben Chraiet, il 42 enne tunisino accusato dell'omicidio di Federica Coviello, 51 anni. La donna era morta dopo essere stata travolta dall'auto guidata da Chairet la sera del 16 giugno 2025 davanti a un bar nel centro di Gravellona Lomellina (Pavia).

Il processo si è svolto con rito immediato. La pena inflitta all'imputato è stata superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, che aveva indicato 16 anni e 4 mesi. Secondo quanto era emerso dalle indagini, Chraiet, dopo aver bevuto molto, aveva litigato con la titolare del bar di Gravellona, sferrandole un pugno.

Poi era stato allontanato dal locale. Quindi, era salito sulla sua auto e aveva accelerato puntando dritto verso i clienti seduti ai tavolini all'esterno. Ad avere la peggio erano stati Federica Coviello e il suo compagno. La 51enne morì dopo due settimane di ricovero all'ospedale Niguarda di Milano.

Il suo compagno, che si è costituito parte civile al processo, si è salvato ma ha riportato gravi conseguenze fisiche e psicologiche.

Nel corso dell'udienza preliminare Chraiet ha dichiarato davanti al giudice che non era sua intenzione uccidere la cliente del bar.