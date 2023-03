Arrestato il 30enne che ha tentato di uccidere la zia soffocandola con l’ammoniaca Si aprono le porte del carcere di Varese per il 30enne che ha cercato di soffocare la zia nel sonno con uno straccio imbevuto di ammoniaca: il giovane si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria nell’ospedale di Cittiglio. L’ipotesi dell’abuso di alcolici e cocaina.

Si aprono le porte della cella per il ragazzo che ha cercato di soffocare la zia nel sonno, con uno straccio imbevuto di ammoniaca. Il giovane, 30 anni, fino a questo momento, si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria nell'ospedale di Cittiglio. Adesso è stato arrestato, e condotto nel carcere dei Miogni di Varese.

L'ipotesi dell'abuso di alcolici e cocaina

Il fatto risalirebbe a domenica mattina 19 marzo, a Luino, una piccola cittadina del Varesotto. Il 30enne, nelle prime ore della giornata, si sarebbe intrufolato nella stanza della donna mentre stava dormendo nel suo letto matrimoniale, abbracciata ai due figli ancora piccoli: il marito era appena uscito di casa per andare a lavorare e, probabilmente, il ragazzo avrebbe approfittato proprio di questa assenza.

Ma la donna, 40 anni, si è fortunatamente accorta in tempo dell'accaduto, ed è riuscita a divincolarsi. Dopo aver avvertito in tutta fretta i sanitari del 118, è stata portata in ospedale in forte stato di shock.

Restano però ancora ignote le motivazioni del gesto nei confronti di una figura che, per l'aggressore, era ormai come una di famiglia: il ragazzo non risulta infatti essere in cura per problemi psichiatrici, e anche un esame in ospedale ha escluso patologie di questo genere.

Prende sempre più piede, così, l'ipotesi che il giovane possa aver agito sotto l'abuso di alcolici e di cocaina (confermata dai primi test tossicologici), assunti nelle ore immediatamente precedenti al presunto tentato omicidio. Ipotesi non confermata dal 30enne del Varesotto, che per il momento ha deciso di restare in silenzio.