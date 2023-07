Tenta di truffare un anziano ma lui non ci casca: finisce in manette una 27enne Un anziano di Besana Brianza, in provincia di Monza, ha rischiato di essere vittima di una truffa: per fortuna ha capito quello che stava accadendo e con l’aiuto dei carabinieri ha arrestato la truffatrice.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una truffatrice ha cercato di incastrare un anziano ma alla fine è finita in manette. Tutto è accaduto a Besana in Brianza: qui un anziano ha ricevuto una chiamata da un ragazzo che ha detto di essere suo nipote. "Zio, ho avuto un incidente con la macchina e mi servono 5mila euro per pagare i danni. Tra poco passerà la figlia del notaio a ritirare i soldi", ha detto il giovane dall'altra parte del telefono avendo la complicità di una donna. Ma l'anziano, un 84enne, fin da subito non ha creduto alle parole del giovane. Così ha chiamato i carabinieri.

La truffatrice una ragazza di 27 anni

I militari di Besana in Brianza subito dopo aver ricevuto la chiamata dell’anziano si sono precipitati verso la sua abitazione: qui era già arrivata la donna molto probabilmente intervenuta per prendere i soldi. Si tratterebbe di una 27enne romana di origine serbe pluripregiudicata per reati conto il patrimonio e, in special modo, truffe.

L'arresto della donna grazie all'anziano

L’uomo, insospettito dalla presenza della 27enne, è sceso in strada e le ha chiesto se stesse cercando qualcuno. Lei ha prima risposto ‘Aspetto lo zio di Claudio' e poi ha cominciato ad allontanarsi. Pochi secondi dopo sono arrivati i carabinieri della Stazione di Besana in Brianza: l'anziano a indicato loro chi era la donna e per lei subito è scattato un arresto per tentata truffa aggravata in concorso. Il giorno successivo il giudice per le indagini preliminari di Monza le ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere. La 27enne si trova ora in carcere a Monza.