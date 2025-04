Tenta di rubare l’incasso di un bar ma viene preso dalla Polizia: lui sputa su un agente e mostra i genitali

video suggerito

Ha rubato i soldi dalla cassa in un bar vicino alla stazione Centrale di Milano ma è stato sorpreso e messo in fuga dalla Polizia, che lo ha fermato e portato negli uffici della Polfer. Lì ha continuato ad aggredire il personale, fino a mostrare i genitali ad alcune agenti in servizio. Per questi fatti un 22enne è stato accusato di tentato furto aggravato e resistenza e denunciato per danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

Tutto è successo nella notte di sabato 26 aprile, quando attorno alle 2:00 gli agenti della Polizia Ferroviaria della stazione Centrale di Milano si sono precipitati in un bar in piazza via Duca d'Aosta nel quale hanno sentito suonare l'allarme. Gli agenti hanno sorpreso il ladro mentre si trovava ancora all'interno del locale. Il 22enne ha tentato di scappare ma è stato raggiunto poco dopo e trasferito negli uffici della Polfer. Addosso gli sono stati trovati i 3mila euro arraffati poco prima dalla cassa del bar.

All'interno degli uffici della Polizia ferroviaria il ragazzo ha continuato ad aggredire gli agenti con frasi volgari, fino a quando ha sputato addosso a un poliziotto e ha mostrato i genitali a due colleghe in servizio. A quel punto il 22enne è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.

Accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, il ragazzo è stato anche denunciato per oltraggio e atti osceni in luogo pubblico. A queste contestazioni si aggiunge poi una denuncia per danneggiamento perché poco prima dell'incursione nel bar il 22enne era stato visto mentre rovinava un furgone parcheggiato con una bottiglia.