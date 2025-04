video suggerito

Tenta di rubare una borsa da 5mila euro in via della Spiga infilandola in una busta schermata: arrestata Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno arrestato una donna che ha cercato di rubare una borsa da 5mila euro da una boutique in via della Spiga. Per farlo ha utilizzato una borsa schermata per evitare gli allarmi dell’anti taccheggio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ieri pomeriggio la Polizia Locale di Milano ha fermato una donna di 39 anni che ha tentato di rubare una borsa da 5mila euro dal negozio di Dolce&Gabbana di via della Spiga. Per farlo ha infilato la refurtiva all'interno di una busta schermata che le avrebbe permesso di oltrepassare i controlli all'ingresso senza far scattare gli allarmi.

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, quando la donna è entrata nella boutique d'alta moda del centro di Milano e ha messo gli occhi su una borsa da 5mila euro. Agguantata la refurtiva, l'ha infilata all'interno di un altro borsone che invece era schermato, cioè fatto in modo tale da evitare che i dispositivi anti-taccheggio installati sulle merci possano avere effetto e far suonare gli allarmi posti alle uscite. In questo modo la donna sperava di poter oltrepassare le porte d'ingresso con la borsa rubata senza che nessuno si accorgesse del furto.

Il piano però non ha funzionato e la donna, una 39enne, è stata intercettata mentre cercava di fuggire con la refurtiva sotto al braccio. La Polizia è riuscita a bloccarla prima che riuscisse a disperdersi nella folla e l'ha arrestata con l'accusa di tentata rapina impropria in concorso. Gli agenti l'hanno accompagnata nelle camere di sicurezza della Polizia Locale di via Custodi, al centro arresti e fermi. Qui la donna è rimasta in attesa dell'udienza di convalida da parte del giudice.