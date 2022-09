Tenta di rubare alcune bottiglie di birra dal supermercato e poi minaccia una dipendente: arrestato Un uomo di 24 anni è stato fermato dopo che a Milano avrebbe provato a rubare alcune bottiglie di birra e minacciare i dipendenti.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Attimi di panico in un supermercato di Milano dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, un uomo ha minacciato una dipendente. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato il ragazzo e messo in sicurezza l'intero esercizio commerciale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave.

L'uomo ha rubato alcune bottiglie di birra

In base alle informazioni pervenute fino a questo momento, l'episodio si è verificato in un supermercato che si trova in via Settembrini. In quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio, un uomo di 24 anni è entrato nel negozio e si è diretto nel reparto alcolici. Lì ha rubato alcune bottiglie di birra che avrebbe provato a nascondere nei pantaloni.

Il 24enne li ha minacciati

Il 24enne pensava di non essere stato visto, ma si sbagliava. Alcuni dipendenti hanno infatti notato e scoperto cosa stava facendo. Questi ultimi, lo hanno così avvicinato e fermato, ma da lì sarebbe stata sfiorata la tragedia. Il 24enne avrebbe infatti preso una bottiglia di vetro e, brandendola, li avrebbe minacciati.

Il 24enne è stato portato in camera di sicurezza

Considerato che nessuno riusciva a calmarlo, sono stati quindi allertati i carabinieri del comando provinciale che, non appena arrivati hanno messo in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito. I militari hanno infatti provveduto a bloccarlo e arrestarlo.

Una volta in caserma è stato scoperto che il 24enne aveva alcuni accertamenti specifici. I carabinieri lo hanno portato in camera di sicurezza dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.