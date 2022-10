Litiga con il collega e coinquilino e poi tenta di ucciderlo: arrestato Un uomo è stato arrestato, in provincia di Bergamo, con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un collega e coinquilino al termine di una giornata di lavoro.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un collega nella serata di ieri, sabato 15 ottobre. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Costa Volpino. Il ferito è stato trasferito in codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi lavorano in una ditta di carpenteria metallica.

L'aggressione dopo una giornata di lavoro

Alle 19 di ieri, dopo una giornata di lavoro, il presunto responsabile – che sarebbe stato ubriaco – avrebbe iniziato una discussione con il collega in una stanza di una struttura ricettiva proprio del comune di Costa Volpino, che si trova in provincia di Bergamo.

La discussione nata per motivi legati alla convivenza

I due, oltre a essere colleghi, sono anche coinquilini e la lite sarebbe esplosa proprio per motivi legati alla convivenza. A un certo punto, la discussione è degenerata e dalle parole si è passati a un'aggressione fisica. L'arrestato avrebbe preso un coltello con una lama di dieci centimetri e avrebbe colpito la vittima all'addome e al volto.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici inviati dall'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e i carabinieri.

Il 59enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale

L'aggredito è un uomo di 59 anni che è stato trasferito con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia. È stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono stabili. Non è chiaro se sia stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo l'aggressore è stato portato al carcere di Bergamo dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.