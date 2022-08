Minaccia di morte i genitori che non gli vogliono dare i soldi, poi si ferisce con un coltello: arrestato Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chignolo Po con l’accusa di violazione di domicilio, lesioni personali e minaccia aggravata per essersi recato a casa dei genitori cercando di estorcergli denaro.

Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chignolo Po con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali e minaccia aggravata per essersi recato a casa dei genitori cercando di estorcergli denaro. Secondo quanto riportato dall'Arma, il 29enne, cittadino marocchino residente a Milano, avrebbe raggiunto l'abitazione dei suoi chiedendo insistentemente che gli venisse consegnata una ingente somma di denaro.

Figlio picchia i genitori che non gli vogliono dare i soldi

Marito e moglie hanno respinto le richieste del figlio. Questi, non accogliendo piacevolmente la decisione, ha dato in escandescenza cominciato a spaccare i mobili dell'appartamento. Poi, si è diretto verso il padre spingendolo violentemente a terra ed ha aggredito la madre che è stata presa a pugni e minacciata di morte con un coltello alla gola. Infine, in preda ad un raptus, col medesimo coltello si è ferito alla coscia. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia insieme ai carabinieri del luogo.

Aggressore ricoverato in ospedale e arrestato

Gli operatori sanitari si sono presi cura del 29enne, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi dove è stato medicato ed in seguito dimesso. Una volta uscito dalla struttura, il ragazzo è stato arrestato dai militari con le accuse di violazione di domicilio, lesioni personali e minaccia aggravata. Medicati e visitati anche i genitori del 29enne: il padre ha rimediato una ferita alla mano e una prognosi di dieci giorni, la madre è stata giudicata guaribile in tre giorni.