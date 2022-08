Aggredisce la moglie con un coltello e minaccia di ucciderla, arrestato Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato per aver aggredito e accoltellato la moglie, una donna di 36 anni.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Abbiategrasso, paese alle porte di Milano, con l'accusa di tentato omicidio aggravato. L'uomo è stato fermato verso le cinque di ieri mattina in flagranza di reato dai militari, allertati da alcuni vicini preoccupati per le grida provenienti dall'appartamento che condivide con la moglie. La donna ha riportato alcune ferite alla testa provocate da un coltello.

Proprio la donna, un 36enne, è stata dapprima colpita violentemente dall'uomo con un coltello e poi minacciata di morte dallo stesso. I carabinieri del Radiomobile sono arrivati sul posto insieme ad un'ambulanza inviata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Una volta entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato il 40enne che brandiva un coltello minacciando di morte la moglie. Bloccato, è stato arrestato e accompagnato in carcere a Pavia.

La vittima ricoverata in ospedale in codice giallo, non è in pericolo di vita

Secondo quanto ricostruito dalle indagini immediatamente avviate dai militari, la donna è stata violentemente aggredita nella camera da letto. L'uomo l'ha ferita alla testa con un coltello. Sconosciuto, ancora, il movente del gesto. La vittima, mentre il marito veniva arrestato, è stata medicata e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano dove è stata presa in cura dai medici della struttura. Le sue condizioni sarebbero serie ma non gravi. L'uomo è stato dapprima portato in caserma e poi trasferito nella casa circondariale pavese.