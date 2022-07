Minaccia la nonna di 92 anni con un coltello per farsi dare 40 euro da spendere in droga, arrestato Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e tentata estorsione.

Foto di repertorio

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e tentata estorsione. Dopo aver tentato in varie occasioni, alle volte riuscendoci, a storcere denaro ai propri famigliari, nella giornata di lunedì ha puntato il coltello contro la nonna di 92 anni per farsi consegnare 40 euro.

Minaccia la nonna con un coltello per farsi dare 40 euro

La minaccia, reale e pericolosa, non è più passata sotto traccia. Così, i famigliari hanno allertato le forze dell'ordine che, verso mezzogiorno, l'hanno arrestato e tradotto in carcere. Secondo quanto comunicato dalla Questura, fino a quel momento nessuno dei famigliari aveva pensato di denunciare il 41enne. L'uomo, che vive a Milano in zona Mecenate con la madre, è risultato soffrire di disturbi psichici aggravati dall'abuso di alcol e droghe. Proprio per quest'ultime, si sarebbe fatto consegnare i soldi dai parenti.

Uccide la compagna per gelosia, arrestato un 37enne

"Amore smettila, mi stai facendo male". Sono state queste le ultime parole di Valentina Di Mauro, la ragazza picchiata e uccisa per gelosia dal compagno, un 37enne. Le urla sono state udite dai vicini verso le cinque di mattina. Poi, il silenzio. L'indagato, arrestato dai carabinieri, l'ha colpita ripetutamente con un coltello fino a ucciderla. Al loro arrivo in casa i militari hanno trovato l'indagato mentre farfugliava qualcosa: parlava di un presunto tradimento di cui si era convinto. Forse questo il movente dell'omicidio.