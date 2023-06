Tenta di rapire una bimba di 4 anni che gioca al parco a Milano, uomo messo in fuga dalla babysitter Una bimba di 4 anni stava giocando al parco Vergani di Milano quando un uomo l’avrebbe afferrata per un braccio tentando di portarla via. La babysitter, allarmata, sarebbe riuscita a metterlo in fuga.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo, non ancora identificato, avrebbe tentato di rapire una bambina di 4 anni al parco Guido Vergani di Milano. La babysitter della piccola, però, si è accorta di quanto stava accadendo ed è riuscita a far allontanare quello sconosciuto che ha fatto perdere le proprie tracce senza reagire. Il padre della bimba ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia Porta Magenta che ora stanno cercando di risalire all'identità di quell'uomo.

L'episodio avvenuto al parco Guido Vergani

Tutto si sarebbe svolto nel giro di pochi secondi intorno alle 16:30 di giovedì 22 giugno. La bambina stava giocando al parco Guido Vergani, tra via Pallavicino e via Pagano, quando uno sconosciuto si sarebbe avvicinato a lei.

All'improvviso l'avrebbe afferrata per un braccio tirandola a sé, poi avrebbe cercato di allontanarsi. Allarmata per quanto stava accedendo, la babysitter ha afferrato a sua volta la piccola mettendo in fuga lo sconosciuto. Questo, secondo quanto testimoniato dalla ragazza, si sarebbe allontanato dirigendosi verso via Capponi, senza mai accennare una reazione.

La denuncia del padre della piccola e le indagini dei carabinieri

La babysitter ha poi raccontato tutto ai genitori della piccola. Il padre, un italiano di 44 anni, ha subito presentato denuncia ai carabinieri della Compagnia Porta Magenta. I militari ora sono al lavoro per dare un nome a quello sconosciuto.

Sono state già acquisite le immagini registrate dalle telecamere della zona. Tuttavia, pare che il parco non sarebbe coperto da sistemi di videosorveglianza, cosa che potrebbe rendere più difficoltose le operazioni dei carabinieri.