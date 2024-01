Tenta di rapinare una banca, quando entra un cliente si spaventa e scappa Una rapina finita male all’ufficio postale di Bertonico (Lodi). Il ladro si è avvicinato in monopattino e ha minacciato l’impiegata, per poi fuggire alla vista di un cliente: sarebbe un giovane residente in zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una rapina finita decisamente male. Con il ladro che, alla vista di un cliente ignaro appena entrato nell'ufficio postale, è scappato via per la paura.

È successo stamattina a Bertonico, provincia di Lodi, alle poste di piazza XXV aprile. Intorno alle 9.30 un malvivente solitario con il volto coperto, dopo aver parcheggiato il suo monopattino elettrico, ha fatto irruzione all'interno dello sportello del piccolo paese della Bassa: nei locali era presente solo un'impiegata, che è stata subito minacciata e immobilizzata dall'uomo.

Lo scenario di una classica rapina. Interrotto però dall'arrivo di un cliente, che dopo pochi istanti ha aperto la porta dell'ufficio postale senza sapere cosa stava accadendo all'interno. Una presenza inaspettata che ha spaventato il ladro mascherato, al punto da farlo correre via e dileguarsi tra le campagne del Lodigiano.

Adesso, dopo questo maldestro tentativo di derubare il piccolo ufficio postale, sono sulle sue tracce i Carabinieri, immediatamente accorsi in piazza XXV aprile insieme ai sanitari del 118, chiamati per soccorrere l'impiegata. I militari impegnati nei rilievi, grazie alle testimonianze dei presenti, sarebbero riusciti a risalire al colpevole grazie a un’auto sospetta recuperata intorno alle 11 lungo il tratto di provinciale 192 che si collega alla Sp 26: secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un giovane residente in zona.