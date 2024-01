Arrestato per una serie di rapine in bici: “In crisi con il lavoro dopo la pandemia, sono disperato” Un uomo di 50 anni, muratore del Bresciano, è stato arrestato per aver messo a segno una decina di piccole rapine tra il 10 e il 30 novembre scorso. Incensurato, ha spiegato di essersi reinventato rapinatore per la situazione economica post-Covid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nessun precedente penale, moglie impiegata part-time e una figlia all'università, l'impiego da muratore. Sembra una vita normale quella dell'uomo di 50 anni che in questi giorni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di essere il responsabile di una serie di furti commessi sulla sella della propria bicicletta. Dieci rapine nel giro di un paio di settimane, tutte nella zona compresa tra Erbusco e Concesio, a nord di Brescia: in 20 giorni, tra il 10 e il 30 novembre 2023, ha messo a segno dieci colpi, tra riusciti e solo tentati, per bottini variabili tra i 400 e i 1400 euro e un totale stimato dalla Mobile di circa 4mila euro.

A riportare la sua storia è Il Giornale di Brescia. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano il muratore 50enne, apparentemente insospettabile, avrebbe preso di mira banche, negozi, supermercati. Il motivo? Una situazione economica ormai disastrosa, affossata definitivamente dal lungo stop imposto dalla pandemia. Pagamenti in ritardo, soldi mai arrivati, debiti accumulati nel tempo. Lunghissimi mesi che hanno messo in ginocchio il neo rapinatore e la sua famiglia, costringendolo – a suo dire – alla soluzione più estrema: i soldi facili raccolti tra furti e rapine, puntando un coltello a serramanico contro cassiere e dipendenti terrorizzati.

Una brevissima carriera criminale, iniziata con un colpo alla Banca Valsabbina di Concesio e terminata già il 30 novembre scorso: la Mobile lo ha fermato mentre, con la fedele bicicletta e la lama in tasca, si avvicinava ad un negozio di Erbusco. Nelle scorse ore è stata eseguita l’ordinanza cautelare ai domiciliari.