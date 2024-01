Rapina e accoltella cinque volte uno sconosciuto in strada a Lainate: grave la vittima Un uomo è stato vittima di una violenta rapina mentre camminava per le vie di Lainate la sera: l’aggressore lo ha derubato e lo ha colpito cinque volte al petto con un coltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 43 anni è stato arrestato martedì sera a Lainate perché ritenuto il responsabile di un accoltellamento durante una rapina. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si è avvicinato a un 67enne con l'obiettivo di portargli via un giubbotto, il cellulare e il portafogli. Tutto è accaduto verso le 23 in via Pagliera. La rapina è sfociata poi in violenza: la vittima è stata presa a coltellate cinque volte al petto con un coltello a serramanico. Una volta ottenuto il bottino, il rapinatore è scappato.

Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno stabilizzato l'uomo sul posto prima di trasportarlo in elicottero in ospedale a Varese. Al momento la prognosi resta riservata: una delle coltellate gli ha perforato il polmone ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sul posto in poco tempo erano arrivati anche i carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. Dopo un'attenta analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza e le testimonianze di chi ha visto tutto i militari sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore: si tratta di un uomo di 43 anni italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, droga e armi.

Una volta in manette l'uomo ha collaborato con i carabinieri. Ha spiegato dove aveva gettato via il giubbotto e ha anche consegnato il coltello con cui ha colpito la vittima.