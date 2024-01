Chiede una sigaretta a un ragazzo e poi lo accoltella alla gamba: arrestato 20enne Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato a Lodi perché accusato di aver accoltellato a una gamba un giovane: lo avrebbe avvicinato con la scusa di una sigaretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato perché accusato di aver accoltellato un giovane: gli avrebbe chiesto una sigaretta per poi ferirlo a una gamba. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio a Lodi. Il ventenne, che ha diversi precedenti, è stato fermato dagli agenti e trasferito in carcere: è accusato di tentata rapina e lesioni.

Avrebbe avvicinato la vittima con la scusa di una sigaretta

Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato all'aggressore: gli avrebbe chiesto una sigaretta. Il ragazzo gli avrebbe detto di non averne. A quel punto, l'indagato lo avrebbe accoltellato alla gamba. Per gli inquirenti avrebbe provato a rapinarlo. Sarebbe poi scappato.

Sono stati subito chiamati i soccorsi: fortunatamente il ragazzo ferito avrebbe riportato solo una lesione superficiale. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi dove è stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le forze dell'ordine si sono messe subito alla ricerca del ventenne. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, è stato possibile individuarlo: era in una zona molto vicina al luogo dell'aggressione.

Sequestrato un coltello da cucina

È stato quindi accompagnato in Questura per tutte le procedure del caso: aveva i vestiti macchiati di sangue e nascondeva un coltello da cucina. Avrebbe avuto anche alcune ferite alle mani che, per gli investigatori, sarebbero compatibili con l'uso di una lama. Il ventenne è stato quindi arrestato e portato in carcere. Oltre che per tentata rapina e lesioni aggravate, è stato denunciato per porto ingiustificato di coltello.