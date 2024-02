Va sotto casa dell’ex fidanzata con sei coltelli e una katana per minacciarla: denunciato Un ragazzo di vent’anni è stato denunciato dopo che si è presentato sotto casa dell’ex fidanzata con sei coltelli da cucina professionali e una katana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 28 gennaio, un ragazzo di appena vent'anni si è presentato sotto casa dell'ex fidanzata e l'ha minacciata. Avrebbe portato con sé sei coltelli e una katana. La giovane ha immediatamente chiamato i carabinieri che hanno fermato il ventenne.

Si è appostato sotto casa dell'ex fidanzata

Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, i due avevano avuto una breve relazione che è stata poi interrotta dalla giovane. Il ragazzo quindi non avrebbe accettato la decisione dell'ormai ex fidanzata.

Avrebbe quindi pensato di presentarsi sotto la sua abitazione e probabilmente minacciarla. Sarebbe infatti partito da Varese, dove ha la residenza, e avrebbe raggiunto la casa della vittima, che invece si trova in provincia di Monza, in automobile. Quando la donna lo ha trovato sotto la sua abitazione, si è spaventata e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Sequestrati i sei coltelli da cucina e la katana lunga un metro

Una volta arrivati sul posto, i militari hanno svolto una perquisizione sia sul ventenne che al suo veicolo. Hanno così trovato un arsenale di armi bianche. Il giovane aveva portato con sé ben sei coltelli da cucina professionali e una spada giapponese in acciaio lungo un metro.

I carabinieri ne hanno subito disposto il sequestro e hanno poi portato il ragazzo in caserma per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il ventenne è stato così denunciato alla Procura di Monza. Per il momento è accusato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.