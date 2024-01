Picchia e minaccia di morte la fidanzata di 16 anni per oltre un anno: arrestato Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna di appena 16 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato perché accusato di aver minacciato di morte e aver picchiato la fidanzata di appena sedici anni. A fermarlo sono stati i carabinieri di Milano. I due hanno anche avuto un figlio che adesso ha quattro mesi. Sulla base di quanto scoperto dagli investigatori, i maltrattamenti sono iniziati ad agosto 2022.

La ragazza ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, l'adolescente avrebbe chiamato le forze dell'ordine raccontando loro di essere stata vessata dal compagno. I militari sono intervenuti immediatamente nella loro abitazione: la coppia viveva in un appartamento nel quartiere Corvetto.

La vittima ha raccontato alle forze dell'ordine di essere continuamente vittime di minacce e violenze. I carabinieri hanno quindi arrestato il giovane che adesso dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia. È stato portato in caserma per tutti i procedimenti del caso e rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul telefonino le minacce di morte del compagno

Nel frattempo, la sedicenne ha fornito tutti gli elementi in suo possesso: ha infatti mostrato come da tempo aveva documentato con il telefonino le continue minacce di morte e le lesioni che il compagno le aveva procurato. Tutti questi dettagli hanno permesso agli inquirenti di poter ricostruire perfettamente la dinamica e il contesto in cui sono maturate le violenze.