Costringe la fidanzata 16enne a prostituirsi con almeno 40 uomini: “Dovevo pagare un debito di droga” Un uomo di 26 anni è stato arrestato perché accusato di aver costretto la fidanzata sedicenne a prostituirsi con almeno quaranta uomini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

218 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo è stato arrestato perché accusato di aver costretto la propria fidanzata a prostituirsi con almeno quaranta uomini. I fatti sarebbero avvenuti tra ottobre e gennaio. L'avrebbe inoltre picchiata con pugni e schiaffi. L'avrebbe poi minacciata: avrebbe infatti detto che avrebbe pubblicato alcune fotografie compromettenti se non avesse continuato.

Quelle immagini intime sarebbero state comunque pubblicate sul profilo Instagram della giovane, dopo che l'uomo le avrebbe rubato la password.

Insulti e minacce alla 16enne

A dare notizia di questo accaduto è il quotidiano Il Corriere della Sera. Sulla base di quanto riferito dall'indagato, avrebbe obbligato l'adolescente a quell'attività perché aveva bisogno di soldi per pagare alcuni debiti di droga. Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, la sedicenne sarebbe stata spesso insultata con termini come "put*** o ancora bast***.

Leggi anche Raccoglie un botto abbandonato a terra e gli esplode tra le mani: uomo perde alcune dita

La denuncia dei genitori della ragazza

In un'occasione le avrebbe anche rotto il naso e l'avrebbe minacciata con un manganello. Poi avrebbe chiesto mille euro ai genitori della vittima per non pubblicare le foto della minore: "Ho immagini di tua figlia che fuma crack, è nuda ed è con i clienti". Sono stati proprio padre e madre a chiedere aiuto ai carabinieri lo scorso 16 gennaio.

L'inchiesta lampo ha permesso poi che il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, potesse emettere una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nella serata di ieri, martedì 23 gennaio, il 26enne è stato arrestato in provincia di Milano: l'accusa è di sfruttamento della prostituzione minorile, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione.