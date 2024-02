Si finge una 14enne per farsi inviare video hot dai ragazzini: arrestato un uomo di 34 anni Fingendosi una ragazzina di 14 anni sui social, un 34enne era riuscito a indurre alcuni adolescenti a mandargli video hot. L’uomo è stato arrestato e ora gli investigatori stanno indagando per risalire al numero esatto di vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 34enne residente nell'hinterland bresciano è finito in carcere su ordinanza del gip, dietro richiesta della Procura, per tentata violenza sessuale, tentati atti sessuali con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico, minacce e stalking. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dalla Postale, l'uomo si fingeva una 14enne sui social cercando di mettersi in contatto con ragazzini della stessa età. Al momento sono due le vittime accertate, ma secondo gli inquirenti potrebbero essere di più.

La trappola scattata all'incontro con il 14enne

L'uomo è un operaio di 34 anni e di origine pakistana. Stando a quanto emerso dalle indagini, attraverso i social si metteva in contatto con ragazzini di circa 14 anni fingendosi una ragazzina loro coetanea in cerca di amici. A incastrarlo è stata proprio una delle sue vittime che, dopo numerosi messaggi scambiati con quell'uomo, ne aveva parlato con sua madre. Dopo aver contattato gli agenti della Questura, la donna ha accompagnato il figlio al luogo dove il 34enne aveva fissato l'appuntamento. Sorpreso alla vista dei poliziotti, avrebbe provato sbarazzarsi del telefono.

Da quel giorno sono iniziate le indagini della polizia. Gli agenti hanno controllato gli spostamenti e gli incontri del 34enne, oltre ad aver perquisito la sua abitazione e la ditta per la quale lavora. È emerso che tra marzo e ottobre dell'anno scorso era riuscito a indurre quel ragazzino a inviargli quattro video hard. Questo, però, non gli bastava così aveva iniziato a minacciarlo chiedendogli insistentemente un incontro.

Si indaga su altre potenziali vittime

"Divulgo i filmati se non ci vediamo di persona, stai attento", scriveva il 34enne affermando: "Li ho già inviati a un'altra persona", anche se dai riscontri non risulta lo abbia fatto. Come riportato dal Corriere della Sera, gli avrebbe chiesto anche di presentargli altri ragazzi, potenziali vittime. Per questo motivo, considerando il modus operandi di quell'uomo, gli investigatori non escludono che oltre alle due vittime già accertate potrebbero essercene altre.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro i device e i file in possesso del 34enne. L'uomo, intanto, è stato portato in carcere su ordinanza del gip.