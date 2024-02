Entra in casa armato di coltello e minaccia di morte l’ex moglie: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di aver perseguitato l’ex compagna: è riuscito a entrare in casa sua, aggredirla e minacciarla di morte con un coltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo che è entrato nella casa dell’ex moglie, in provincia di Monza e Brianza, con un coltello per aggredirla e minacciarla di morte. A eseguire l'ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio. L'arrestato era residente in un comune vicino: dovrà rispondere dell'accusa di atti persecutori. I militari sono intervenuti perché allertati dalla sorella della vittima, che era riuscita a contattarla raccontandole quanto stava accadendo.

L'uomo stava minacciando di morte la ex con un coltello

Quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento, hanno trovato la porta d'ingresso aperta e con segni di effrazione. Hanno poi sentito le urla delle donna: nella camera di letto c'era l'uomo che, in un evidente stato di alterazione, stava aggredendo la ex e la stava minacciando. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza la vittima. Hanno poi deciso di perquisire l'assalitore e hanno recuperato un coltello che poi hanno sequestrato.

Ha perseguitato la donna per diverso tempo

È stato quindi portato il responsabile in caserma dove hanno poi svolto tutti gli approfondimenti del caso. Dagli accertamenti è emerso che il 39enne, da diverso tempo, perseguitava la donna. Per questo motivo, sono subito scattate le manette. I militari lo hanno così accompagnato nel carcere di Monza dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.