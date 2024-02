Minaccia una famiglia armato d’ascia e coltello da cucina: 27enne arrestato per atti persecutori I carabinieri hanno arrestato un 27enne per atti persecutori. Il giovane è stato trovato armato d’ascia e coltello da cucina sotto un’abitazione in provincia di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Castiglione Olona e dell’Aliquota Radiomobile di Saronno con l'accusa di atti persecutori. Il giovane, infatti, è stato fermato lo scorso venerdì 16 febbraio all'esterno di un'abitazione di Venegono Superiore (in provincia di Varese) mentre minacciava le persone all'interno brandendo un'ascia e un coltello da cucina. Secondo quanto ricostruito dai militari, non era la prima volta che il 27enne se la prendeva con quella famiglia, così è stato condotto prima alla Stazione di Castiglione Olona e infine in carcere.

La chiamata al 112 è arrivata nel pomeriggio del 16 febbraio. Una famiglia residente a Venegono Superiore lamentava la presenza di un uomo armato che li stava minacciando da fuori la loro abitazione. All'arrivo dei carabinieri, il giovane avrebbe provato a disfarsi del coltello e dell'ascia che brandiva senza apparenti motivi. I militari hanno ritrovato le armi nei cespugli poco lontano da quell'edificio e le hanno sequestrate.

Inoltre, durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato addosso a quell'uomo, identificato in un 27enne di origini nigeriane, altri arnesi e anche una certa quantità di sostanza stupefacente. In un primo momento i militari lo hanno condotto negli ufficio della Stazione di Castiglione Olona. Avviando un'indagine, è stato accertato che quella non era la prima volta che si presentava armato sotto quell'abitazione per minacciare i suoi occupanti.

Tuttavia, quella famiglia di Venegono Superiore non lo aveva mai denunciato prima. Al termine di questi accertamenti, i carabinieri hanno proceduto con la contestazione del reato di atti persecutori a carico del 27enne. Il giovane è stato poi trasferito al carcere di Varese dove si trova tutt'ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.