Tenta di aggredire un 20enne di notte ma lui è un esperto di arti marziali: rapinatore in fuga a Saronno La scorsa notte a Saronno (Varese) un uomo ha aggredito un 20enne che stava rincasando per derubarlo. Il ragazzo, però, era esperto di arti marziali e ha reagito all'attacco mettendo in fuga il rapinatore.

La scorsa notte a Saronno, in provincia di Varese, un rapinatore ha aggredito un 20enne che stava tornando a casa. Il ragazzo, però, era esperto di arti marziali e ha reagito colpendolo e mettendolo in fuga. Subito dopo, il giovane è stato soccorso e ha chiamato le forze dell'ordine, che però non sono riuscite a rintracciare il ladro.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno, attorno alle 2:30 del mattino. Il 20enne stava camminando per tornare a casa in una zona semi deserta appena fuori il centro storico di Saronno, quando all'altezza di via Baracca è stato aggredito da un uomo che, con tutta probabilità, aveva intenzione di rubargli il portafoglio o il telefono. La vittima, però, è un esperto di arti marziali e ha reagito all'aggressione colpendo a sua volta il rapinatore. Dopo un breve scontro fisico, l'uomo ha preferito rinunciare al bottino ed è fuggito.

É stato poi lo stesso ragazzo a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del 20enne e la descrizione dell'aggressore. I militari, tuttavia, non sono riusciti a identificare e rintracciare il rapinatore che nel frattempo è fuggito a piedi.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori della croce rossa, che hanno accompagnato il ragazzo al pronto soccorso per alcuni controlli. Il 20enne ha riportato alcune contusioni al volto.