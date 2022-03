Tenta di rapinare due coetanei e fugge in bicicletta, ma si schianta contro l’auto della polizia Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato per tentata rapina e per danneggiamento aggravato: dopo aver provato a derubare due coetanei, ha terminato la sua fuga schiantandosi contro la portiera di una volante della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 5 marzo 2022 in via Darwin, poco distante dalla zona dei Navigli: un ragazzo di appena 16 anni ha provato a rapinare due suoi coetanei e poi è fuggito pedalando la sua bicicletta. Poco dopo, però, è finito contro la portiera della volante della polizia, appena arrivata, che lo ha arrestato.

Il giovane aveva provato a derubare una coppia di 16enni avvicinandosi ai due sedicenni, una ragazza e un ragazzo, aggredendoli. Poco prima delle 14.15, orario in cui è arrivata la telefonata in centrale da parte dei ragazzini, la coppia, infatti, è stata fermata dal giovane con il volto coperto da un passamontagna e a bordo della sua bicicletta.

Il tentato furto ai danni dei coetanei

Una volta fermati, il 16enne ha provato a strappare al ragazzo il marsupio che stava indossando e ha chiesto alla ragazza di consegnargli la borsa, minacciando che avrebbe utilizzato contro di loro il coltellino che aveva in tasca. Anziché spaventarsi, però, i due ragazzi hanno opposto resistenza tanto da far fuggire il ladruncolo, individuato poco dopo dalle volanti della polizia giunte sul luogo dopo essere state allertate. Quando il 16enne si è reso conto che gli agenti della polizia lo stavano inseguendo, ha iniziato a fuggire in sella alla stessa bicicletta su cui si trovava quando aveva tentato il colpo.

Leggi anche Intercettavano i telefoni della banca e si auto convalidavano degli assegni: arrestati due truffatori

La fuga e l'arresto

Dopo una serie di percorsi a zig zag, ha concluso la sua corsa schiantandosi con la bici contro la portiera di una delle automobili della polizia, senza, però, farsi male: nonostante abbia danneggiato la portiera, infatti, il 16enne è uscito illeso dallo scontro con il veicolo. I poliziotti lo hanno arrestato con l'accusa di tentata rapina e adesso è anche indagato per danneggiamento aggravato.