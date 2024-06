video suggerito

Taglia una lastra di ferro e si ferisce al collo con il flessibile: 41enne trovato morto nella sua officina I carabinieri hanno trovato un 41enne senza vita nella sua officine nel Bergamasco nella mattinata del 16 giugno. L'uomo si sarebbe ferito al collo mentre tagliava una lastra di ferro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 41enne è stato trovato senza vita nella sua officina a Villa d'Adda (in provincia di Bergamo) con una ferita al collo nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, titolare dell'attività, si sarebbe ferito con il flessibile che stava utilizzando per tagliare una lastra di ferro. La Procura ha disposto il sequestro dei locali e l'autopsia sul corpo del 41enne per escludere in modo ufficiale altre ipotesi.

A chiamare il 112 è stata la famiglia del 41enne intorno alle 12:30 del 16 giugno. I parenti lo aspettavano per pranzo, ma ancora non era rientrato e non aveva lasciato alcun messaggio a riguardo. Così i carabinieri Zogno, insieme a un'automedica e l'ambulanza, si sono recati presso la sua officina di Villa d'Adda, tra via delle Industrie e via Catello.

Si tratta di un'attività che condivide la struttura con una stazione di servizio Car Fuel 37, un autolavaggio e un bar tabacchi. I militari hanno trovato il 41enne senza vita sul pavimento dell'officina e la scena che si sono ritrovati di fronte ha fatto subito ipotizzare l'incidente sul lavoro.

Pare, infatti, che l'uomo stesse cercando di tagliare una lastra di ferro con il flessibile quando, per cause ancora non note, avrebbe perso il controllo dell'utensile ferendosi. Essendo domenica, il bar della stazione di servizio era chiuso così come avrebbe dovuto rimanere chiusa anche l'officina, per questo nessuno ha potuto assistere all'incidente e, quindi, nemmeno allertare i soccorsi.

Al momento, ogni altra ipotesi sarebbe stata esclusa dai militari. Per avere la certezza della dinamica, però, la Procura ha disposto l'autopsia e posto sotto sequestro i locali per gli accertamenti.