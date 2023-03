Taglia la legna nel bosco, ma un grosso albero si spezza per il vento e lo colpisce: morto un uomo Diego Belotti è morto dopo essere stato travolto da un albero. Stava lavorando nel bosco con un miniscavatore quando il vento ha fatto precipitare la pianta. A trovarlo è stata la moglie che ha chiamato subito i soccorsi, ma non c’era già più niente da fare.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo di 69 anni, Diego Belotti, è morto mentre stava lavorando in un bosco a Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato intorno alle 12:30 di oggi, lunedì 27 marzo. A trovarlo è stata la moglie Lucia che lo aspettava per pranzo e non lo vedeva arrivare. Dopo aver provato a chiamarlo al cellulare, senza successo, è uscita a cercarlo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, al punto che quando i soccorritori sono arrivati in codice rosso con due ambulanze e l'elisoccorso non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La ricostruzione dell'incidente

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco della zona, mentre i carabinieri di Zogno dovranno chiarire la dinamica dell'incidente. Operaio in pensione, Belotti aveva tre figlie. Da una prima ricostruzione, pare che fosse uscito presto di casa. Aveva acquistato da poco quell'appezzamento di terreno in via Alpini e ci stava ancora lavorando tagliando la legna e spostando i pezzi più pesanti con un miniscavatore.

Sembra che avesse inciso un grosso albero per sradicarlo. Questo, però, ormai indebolito si sarebbe spezzato per il vento e cadendo l0 avrebbe colpito procurandogli gravi traumi e altre ferite poi rivelatesi letali.

Il 53enne incastrato sotto un albero a Casnigo

Circa un mese fa, un uomo di 53 anni è finito in ospedale dopo che un albero gli era caduto addosso. Stava lavorando nel comune di Casnigo, sempre in provincia di Bergamo, quando la pianta gli è precipitata sulle gambe. Per liberarlo si è rivelato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'operaio è stato poi trasferito all'ospedale Piario in elicottero, ma le sue condizioni non erano gravi.