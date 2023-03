Operaio schiacciato da un tronco: muore davanti agli occhi del figlio Un uomo di 52 anni è morto schiacciato da un albero: l’incidente è avvenuto davanti agli occhi del figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 52 anni è morto schiacciato da un tronco a Bagolino, comune in provincia di Brescia: l'incidente sul lavoro è avvenuto davanti agli occhi del figlio. La vittima sarebbe l'operaio Massimiliano Fusi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Il terribile episodio si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 13 marzo. Sulla base delle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo si trovasse lì con il figlio di sedici anni per tagliare la legna. A un certo punto, poco dopo le 11, è stato travolto da un albero che avevano appena abbattuto. È stato proprio l'adolescente, che ha assistito a tutta la scena, a chiamare i soccorsi e chiedere loro di poter salvare il suo papà.

L'uomo lascia la moglie e quattro figli

Purtroppo però quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un elicottero, per il 52enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. Oltre all'elicottero partito da Sondrio, inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono intervenute le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i volontari dell'ambulanza di Ponte Caffaro. Una volta recuperato il corpo, la salma è stata riconsegnata alla sua famiglia.

Il 52enne, così come raccontato da alcuni giornali locali, lascia la moglie e quattro figli: Sara, Laura, Erica e Marco. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, mercoledì 15 marzo nella chiesa parrocchiale di Bagolino. "Sei sempre stato un gran lavoratore, non ti dimenticheremo", hanno ricordato gli amici non appena hanno appreso della tragica morte.