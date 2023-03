Colpito alla testa da un tronco mentre potava le piante: morto un uomo Ancora un incidente sul lavoro oggi, lunedì 20 marzo, in provincia di Sondrio: un uomo è stato colpito dal tronco di un albero ed è morto in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Stava potando alcune piante lungo la strada provinciale numero 8 che collega Morbegno ad Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio. A un certo punto sarebbe stato colpito in testa da un albero. Avrebbe riportato gravi ferite tanto da costringere i soccorritori, nella mattinata di oggi lunedì 20 marzo, a un ricovero d'urgenza in ospedale. Purtroppo è morto questa sera.

Quella di oggi sarebbe dovuta essere una tranquilla giornata di lavoro. Come tante altre finora. Purtroppo però non è stato così. La vittima è un operaio di cinquant'anni, residente in Valchiavenna. Oggi era impegnato in alcuni lavori di potatura. La dinamica è ancora poco chiara, ma in ogni caso il tronco lo ha colpito violentemente alla testa. I colleghi che si trovavano con lui hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

L'uomo è morto in ospedale in serata

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici del 118. Purtroppo però, già all'arrivo degli operatori, il 50enne era gravissimo. Aveva lesioni molto importanti. Gli operatori lo hanno portato a sirene spiegate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stato ricoverato ed è rimasto tutto il giorno in ospedale. In serata purtroppo è morto.

Non c'erano solo i medici sul luogo dell'incidente. Erano presenti anche le forze dell'ordine e, trattandosi di un incidente sul posto di lavoro, anche i tecnici dell'agenzia di tutela del territorio. A loro toccherà il duro compito di capire cosa possa essere successo: come mai il tronco ha colpito l'operaio in testa. E soprattutto se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.