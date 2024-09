video suggerito

Svolta per entrare nel parcheggio dell'ospedale e travolge un ciclista: grave un 70enne Un 70enne è stato travolto da un'auto a Gavardo (Brescia). L'uomo era in bici quando la vettura gli ha tagliato la strada.

A cura di Enrico Spaccini

Un ciclista di 70 anni è stato travolto da un'auto mentre pedalava per via Gosa a Gavardo (in provincia di Brescia) nella mattinata di oggi, lunedì 9 settembre. Stando a quanto ricostruito in un primo momento dalla polizia locale, un 89enne di Villanuova gli avrebbe tagliato la strada mentre era intento a svoltare. Il 70enne è piombato sul cofano, ha sfondato il parabrezza ed è finito a terra. Il ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 10 del 9 settembre. Un 89enne residente a Villanuova stava viaggiando lungo via Andrea Gosa, diretto verso il centro di Gavardo. Ad un certo punto, arrivato in prossimità dell'incrocio con via Rossini, l'anziano ha svoltato a sinistra per entrare nel parcheggio dell'ospedale.

Così facendo, però, con la sua vettura ha tagliato la strada a un 70enne di nazionalità belga che stava pedalando in senso inverso. Il ciclista è piombato sul cofano dell'auto e, dopo aver sfondato il parabrezza, è rotolato a terra.

Per soccorrere il 70enne sono arrivati i volontari dell’ambulanza da Nuvolento che, dopo aver verificato le sue condizioni, lo hanno trasportato al vicino pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni sono state valutate come serie, ma non eccessivamente gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata agli agenti della polizia locale della Valle Sabbia, che sono intervenuti per i rilievi del caso e per regolare il traffico.