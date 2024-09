video suggerito

Sbanda con la bicicletta e finisce sotto un pulmino: è gravissimo Incidente nel Milanese: un uomo di 75 anni è andato a sbattere con la bici contro un mezzo pubblico. È ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 settembre, un uomo di 75 anni è rimasto coinvolto in un incidente che è avvenuto in corso Europa a Cassano d'Adda, comune che si trova alle porte di Milano. L'anziano era in sella alla sua bicicletta. Ha urtato con un mezzo di trasporto pubblico ed è caduto a terra.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I medici e i paramedici, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale. È in gravi condizioni, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Cassano. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sulla base di quanto scoperto fino a questo momento, il pulmino del servizio pubblico e il ciclista stavano viaggiando affiancati sulla stessa corsia di marcia.

Il 75enne avrebbe all'improvviso svoltato a sinistra: si sarebbe quindi portato nella parte opposta della carreggiata. Sarebbe poi andato a sbattere contro il mezzo pubblico. Il conducente ha provato a evitare l'impatto, ma senza successo. Non è escluso che il 75enne abbia perso il controllo del suo mezzo a causa di un malore improvviso. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.