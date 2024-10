video suggerito

Strade allagate e piogge intense a Milano, l’assessore Granelli: “Il Lambro ha superato i 2 metri” La pioggia si sta abbattendo su Milano dalle 3 di oggi, 10 ottobre. L’assessore alla Sicurezza di Milano, Marco Granelli, ha fatto sapere che il fiume Lambro ha superato quota 2 metri e che le squadre della Protezione civile sono pronte a intervenire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Da diverse ore a Milano sta cadendo una pioggia intensa. L'allerta meteo diramata ieri, mercoledì 9 ottobre, dalla centrale operativa della Protezione civile lombarda aveva annunciato un livello di criticità idrogeologico arancione. Come ha fatto sapere attraverso il proprio profilo Facebook Marco Granelli, assessore alla Sicurezza della città, il fiume Seveso è in crescita e il Lambro ha già superato la quota di 2 metri. Le squadre della Protezione civile sono già al lavoro a Ponte Lambro: "sono pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell'acqua", assicura Granelli.

I livelli dei fiumi Seveso e Lambro

Gli ultimi dati relativi ai livelli idrometrici sono aggiornati alle 6:30 del 10 ottobre e vedono il Seveso che ha superato il metro di quota in località Cesano Maderno, anche per i contributi che arrivano da Cinisello e dalla zona Nord di Milano. La vasca di contenimento che si era riempita con le precipitazioni di ieri è stata svuotata ed è pronta ad accoglierne di nuova. Il Lambro, invece, ha superato i due metri in zona Feltre. Se la pioggia continua a cadere con questa intensità, l'acqua potrebbe fuoriuscire dalle fognature.

Stando alle ultime previsioni, le precipitazioni su Milano dovrebbero terminare entro la mattinata del 10 ottobre. Nel resto della regione, invece, dovrebbero continuare fino al primo pomeriggio. Per domani, venerdì 11 ottobre, ci si aspetta un clima mite e più asciutto.

Il maltempo nel resto della Lombardia

L'allerta è massima nella zona della Valchiavenna, la Media-Bassa Valtellina e sulle Orobie Bergamasche. Il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, al termine della riunione tenuta con il Centro Coordinamento Soccorsi, ha disposto per oggi, 10 ottobre, la chiusura di tutti gli istituti superiori, pubblici e privati, e dei centri di formazione in tutto il territorio provinciale. La stessa decisione è stata presa dalla sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ma solo per gli istituti all'interno dei confini comunali.

Articolo in aggiornamento