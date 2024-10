Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Scuole chiuse a Lecco e provincia per maltempo nella giornata di giovedì 10 ottobre. Le forti piogge che si stanno abbattendo sulla città di Lecco e dintorni hanno portato il prefetto Sergio Pomponio a sospendere l'attività didattica degli istituti superiori, sia pubblici che privati, e dei centri di formazione professionale, in tutto il territorio provinciale.

La decisione è stata presa in serata al termine di una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. "La sospensione delle lezioni è stata adottata in un’ottica di prevenzione per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione", ha spiegato la Prefettura di Lecco in una nota.

Allerta rossa maltempo a Lecco e provincia

La Protezione civile ha intanto diramato un'allerta rossa con livelli di criticità elevati per rischio idrogeologico e idraulico in zona. Saranno attenzionate anche Valchiavenna e Valtellina, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Lario e Prealpi Occidentali.