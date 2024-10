video suggerito

Maltempo, chiuse le scuole superiori domani martedì 8 ottobre a Bergamo e in alcuni comuni della provincia In seguito all'allerta meteo diffusa per la giornata dell'8 ottobre, il Comune di Bergamo ha deciso di chiudere tutte le scuole superiori per un giorno. Decisione presa anche da altri sindaci dei comuni della provincia.

A cura di Enrico Spaccini

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile dalla notte di lunedì 7 ottobre e per tutta la giornata di martedì 8 ottobre ha portato il Comitato di Coordinamento Soccorso della Prefettura di Bergamo a sospendere le attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo. La comunicazione è arrivata intorno alle 21 dal Comune. Poco dopo, anche l'Università di Bergamo ha deciso di chiudere tutte le sue sedi, sia in città che in provincia. Come il capoluogo, anche diversi comuni della Val Seriana, della Valle Brembana e della Valle Imagna hanno deciso di chiudere i plessi scolastici per un giorno.

Chiuse le scuole superiori di Bergamo

Come indicato nell'allerta meteo diffusa nel pomeriggio, per tutta la giornata dell'8 ottobre la regione Lombardia sarà colpita da un'intensa perturbazione. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto sulla fascia prealpina e potrebbero portare alla caduta di 150 millimetri di pioggia. I fenomeni più intensi si dovrebbero verificare dopo le 6 di mattina e potrebbero portare anche all'esondazione dei fiumi Serio e Brembo.

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha perciò disposto per l'8 ottobre la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città. Una misura che, appunto, non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, ovvero le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

I Comuni della Bergamasca che hanno disposto la chiusura delle scuole per l'8 ottobre

Oltre a Bergamo città, anche numerosi altri comuni della provincia hanno deciso di sospendere per un giorno le lezioni. Per quanto riguarda la Val Seriana, sono chiuse le scuole di:

Albino

Alzano

Gazzaniga

Nembro

Clusone

Nella Valle Brembana, invece, i sindaci che hanno deciso di tenere chiusi i plessi scolastici sono dei comuni di:

Zogno

San Giovanni Bianco

Val Brembilla

Piazza Brembana

San Pellegrino Terme

Val Serina

Olmo al Brembo

Branzi

Santa Brigida

Lenna

Valnegra

Infine, anche in Valle Imagna sono chiuse le scuole a:

Almenno

Palazzago

Sant’Omobono Terme