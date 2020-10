in foto: Il luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Carlotta Benusiglio a Milano, in piazza Napoli

Per i giudici del riesame non fu omicidio ma suicidio: non ci sono gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ex fidanzato di Marco Venturi, dal momento che "gli elementi acquisiti accertato che la morte " di Carlotta Benusiglio "sia avvenuta per suicidio". Una decisione che si contrappone con quanto sostenuta invece del pm mercoledì Gianfranco Gallo che sostiene la tesi dell'omicidio: a uccidere Carlotta secondo il pm sarebbe stato l'ex compagno Marco Venturi, 44 anni, al termine di una lite.

Resta libera dunque Venturi. La decisione arriva dai giudici del riesame di Milano riconfermando quanto già deciso dal gip lo scorso marzo quando ha rigettato la richiesta firmata dal pm Gianfranco Gallo di arresto del fidanzato. Sarebbe dunque morta per suicidio la stilista milanese trovata impiccata con una sciarpa avvolta attorno al collo ad un albero nei giardini di piazza Napoli, il 31 maggio di quattro anni fa, verso le 3.40 di notte.