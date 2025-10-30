Stende i panni davanti alla porta del Duomo di Milano: giovane senza fissa dimora portato al San Paolo per un Tso

Questa mattina, giovedì 30 ottobre, un uomo con problemi psichici ha utilizzato le transenne davanti al Duomo per asciugare i suoi vestiti. Poi, dopo aver minacciato gli agenti della Polizia Locale, è stato accompagnato all’ospedale San Paolo per un Tso.

Uno stende i panni sul Duomo. Fonte: Facebook

La porta del Duomo di Milano come terrazza su cui stendere i panni. Questa mattina, giovedì 30 ottobre, un uomo con presunti problemi psichici ha utilizzato le transenne davanti alla cattedrale per appendere i suoi vestiti, poi ha reagito con violenza minacciando gli agenti della polizia locale che gli avevano chiesto spiegazioni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato accompagnato all'ospedale San Paolo per una valutazione psichiatrica. La foto dei panni stesi sul sagrato ha fatto il giro del web scatenando anche pretestuose polemiche da parte di alcuni esponenti politici come Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.

La vicenda

Intorno alle 7.30, l'uomo senza fissa dimora si è messo ad asciugare i suoi vestiti, bagnati a causa della pioggia, davanti al monumento più fotografato di Milano. La polizia è stata chiamata da alcuni passanti, stupiti da questa azione così strana per il luogo in cui si è verificata. Una volta arrivati gli agenti, l'uomo li ha minacciati manifestando tutto il suo stato di alterazione, dovuto a dei presunti problemi psichici.

Le polemiche

La scena ha fatto sbizzarrire esponenti di destra, che non hanno perso l'occasione di accanirsi contro la giunta comunale di centrosinistra, a causa della nazionalità non italiana dell'uomo. "Uno sfregio inaccettabile alla nostra cristianità – commenta Silvia Sardone -. Il sindaco Sala, il Pd e tutti i loro compagni diranno qualcosa? Condanneranno questo scempio? Non hanno nulla da dire sul degrado indecente anche nel centro di Milano dove sono tantissimi i senzatetto e gli sbandati, moltissimi immigrati?"

La fotografia virale

L'immagine ha fatto il giro del web, ma racconta molto di più del meme che potrebbe diventare: oltre ai problemi psichici di cui soffrirebbe, l'uomo vive il disagio di non avere una fissa dimora. In mancanza di un terrazzo su cui stendere i panni, ha scelto una location suggestiva, ma non tanto appropriata come l'ingresso del Duomo di Milano. Meme per internet, ma monito per la città, che ogni tanto dovrebbe ricordarsi di non lasciare indietro chi ha bisogno.