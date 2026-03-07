Spariscono i soldi di un condominio, amministratore indagato: sottratti almeno 66mila euro

L'amministratore di un condominio, che per anni ha gestito in autonomia i conti di un complesso che si trova a Lugana di Sirmione (Brescia), è stato indagato dopo che sarebbero spariti migliaia di euro dalle casse condominiali. Stando a quanto contestato dalla Procura di Brescia, avrebbe intascato almeno 66mila euro. Oltre alle spese dei residenti, avrebbe ricevuto un compenso annuale di circa cinquemila euro.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Giornale di Brescia. Un fornitore avrebbe segnalato di non aver ricevuto il pagamento, ma tutti i condomini avevano pagato le spese condominiali. Da lì, sono iniziati gli accertamenti. Alcuni residenti hanno chiesto delucidazioni all'amministratore, ma non ricevendo alcuna risposta, hanno deciso di rivolgersi alla banca. Hanno così ricevuto gli estratti conto degli ultimi tre anni e scoperto che i saldi erano in rosso.

Non solo. Ci sarebbero stati movimenti sospetti e prelievi senza giustificazioni. Tra il 2023 e il 2025, sarebbero stati effettuati prelievi per oltre 37mila euro. Quel denaro non sarebbe stato investito per spese deliberate dall'assemblea. Anzi. Durante l'assemblea, sarebbe stato presentato un saldo positivo di oltre 15mila euro, ma in realtà il conto corrente era in negativo per più di 4.800 euro. E non si ferma qui: ci sarebbe una mancata rendicontazione di circa 23mila euro su un indennizzo assicurativo da 60mila euro, un bonifico verso un soggetto estraneo, fatture non pagate per 44mila euro, la scomparsa di un fondo di riserva da 10mila euro, fatturazioni a proprio favore per importi superiori a quanto deliberato e così via. Il buco nelle casse del condominio sarebbe di almeno 66mila euro.

Ovviamente, a gennaio 2026, è stata deliberata la revoca dell'amministratore. Sul caso indaga anche la Procura di Brescia. Le indagini potrebbero coinvolgere altri condomini gestiti dallo stesso.