Spari in strada nel Milanese, grave un uomo di 30 anni: si cercano i responsabili Nella serata di oggi, venerdì 6 ottobre, un uomo di trent’anni è stato ferito con un colpo da arma da fuoco a Solaro (Milano): è gravissimo, si cercano i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di oggi, venerdì 6 ottobre, c'è stata una sparatoria nelle strade di Solaro, comune dell'hinterland di Milano. Un uomo di trent'anni è stato ferito: le sue condizioni sono delicate. Al momento non si conosce la dinamica dell'episodio: sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Rho.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto stasera a Solaro: alle 20, in via Cinque Giornate, sono stati sentiti alcuni colpi di pistola. I residenti hanno così chiamato immediatamente il numero unico per le emergenze. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato un trentenne sull'asfalto con una ferita da arma da fuoco.

Il ferito non è stato ancora identificato perché non aveva i documenti. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il trentenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda: ha una ferita al fianco e le sue condizioni sono gravissime.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto i rilievi e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica: l'episodio sembrerebbe essere riconducibile allo spaccio di strada. In particolare modo si cercherà di risalire all'identità degli aggressori. La vittima sarebbe stata ferita da almeno due persone armate di bastone e machete. Queste sono poi scappate.