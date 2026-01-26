Sparatoria in un bar di Milano, 35enne ferito a colpi di pistola: aggressore in fuga, l’ipotesi della lite

Immagine di repertorio

Non sarebbe stato un agguato, ma un'aggressione a seguito di una lite tra i due (e forse anche altri soggetti). Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, sarebbe questo, secondo gli inquirenti, il motivo che lo scorso 24 gennaio ha portato un uomo a entrare in un bar in via Forze Armate a Milano e a sparare a un avventore di 35 anni.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti si sarebbero verificati poco dopo le 19:00 di due giorni fa, quando l'aggressore sarebbe entrato nel locale e avrebbe sparato due volte contro il 35enne, un cittadino ecuadoriano. Lo avrebbe ferito alla coscia: un proiettile sarebbe entrato e uscito, l'altro sarebbe rimasto conficcato nella gamba. Subito dopo la sparatoria, sono stati allertati i soccorsi che, una volta giunti sul posto, hanno deciso di trasportare il 35enne al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, non in pericolo di vita.

Nel frattempo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dopo aver acquisito le immagini delle telecamere e ascoltato la testimonianza della vittima, i militari avrebbero escluso la pista dell'agguato. Sembra, invece, che ci sia stata una lite alla base della sparatoria, ancora da capire se ristretta ai due protagonisti della colluttazione o anche ad altre persone. Ancora sconosciuta l'identità dell'aggressore che, al momento, è ancora in fuga.