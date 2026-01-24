Entra in un bar di via delle Forze Armate a Milano e gambizza un 35enne: ricercato

Un uomo è entrato in un bar in via delle Forze Armate a Milano e ha sparato a un 35enne ferendolo a una gamba. L’aggressore è ricercato.

Foto di repertorio

Alle 20 di oggi, sabato 24 gennaio 2026, un uomo sarebbe entrato in un bar che si trova in via delle Forze Armate a Milano e avrebbe sparato per due volte alla gamba destra di un trentacinquenne. Dopodiché sarebbe scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo avrebbe sparato per due volte contro il trentacinquenne, un cittadino ecuadoriano. Lo avrebbe ferito alla coscia: un proiettile sarebbe entrato e uscito, l'altro è rimasto conficcato nella gamba. Subito dopo i fatti, sono stati chiamati i soccorsi. Il numero unico delle emergenze 112 ha inviato i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo.

I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica e, appena possibile, raccoglieranno le parole della vittima. Sembrerebbe che si sia trattato di un avvertimento o un blitz. Il 35enne potrebbe conoscere il suo aggressore, che è ricercato. Nel frattempo, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, infatti, sarebbe sempre rimasto cosciente. Appena ne avrà la possibilità, potrà parlare con le forze dell'ordine per poter chiarire i suoi rapporti con chi gli ha sparato.