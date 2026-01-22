Sparatoria in strada a Milano: 23enne colpito al piede da un proiettile a Gratosoglio

Paura ieri sera a Gratosoglio – zona a Sud di Milano – per una sparatoria in strada, lungo via Saponaro, all'altezza del civico 1/a. Secondo quanto quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, intorno alle 22.15 di ieri sera, mercoledì 21 gennaio, un uomo di 23 anni sarebbe stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco. Prima degli spari, ci sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e alcuni uomini. Poi uno di loro avrebbe inseguito il 23enne e gli avrebbe sparato al piede da una distanza ravvicinata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, giunti in codice rosso con un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) che hanno prestato le prime cure del caso alla vittima e poi l' hanno trasportato, in codice giallo, di media gravità, al Policlinico. Fortunatamente il 23enne non sarebbe in pericolo di vita e le ferite riportate sono state ritenute guaribili nell'arco di poco tempo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Milano. Gli investigatori sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare tutti i responsabili di quanto accaduto. La vittima colpita dallo sparo sarebbe un 23enne di origini magrebine. Dalle prime informazioni diffuse è possibile che la sparatoria di ieri sera sia legata, o sia la conseguenza, di un'altra aggressione avvenuta il giorno prima, martedì, in via Costantino Baroni in cui due uomini, di origini magrebine anche loro, si sono colpiti a coltellate.