Sparatoria in un bar a Brescia: grave un uomo di 53 anni, l’aggressore in fuga Sparatoria in un bar a Brescia. Nella tarda serata di ieri un uomo di 53 anni è rimasto ferito da almeno un colpo di pistola, sparato da un altro uomo che è poi fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Il ferito è stato portato agli Spedali civili in codice rosso: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

Sparatoria nella serata di ieri, sabato 24 luglio, a Brescia. Un uomo è stato ferito da almeno un colpo di pistola, che sarebbe stato sparato da un altro uomo al momento in fuga e ricercato dalle forze dell'ordine. La vicenda è avvenuta pochi minuti prima delle 22 in un bar in via Violino di Sopra, nel quartiere Violino. Il ferito, stando a quanto riportato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", è un 53enne incensurato: si trova adesso ricoverato in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita, agli Spedali civili.

La polizia indaga sulla vicenda

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire nei dettagli: il 53enne, di nazionalità italiana, sarebbe stato raggiunto da almeno un proiettile mentre si trovava all'interno del bar, all'altezza dei civici 72-74. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso, oltre ai poliziotti della questura di Brescia. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al 53enne, che presentava sul corpo ferite da arma da fuoco. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza che ha raggiunto in codice rosso il Civile, dove il 53enne è stato ricoverato: sarebbe in condizioni definite gravi, ma stabili, e non correrebbe pericolo di vita.

La polizia ha avviato subito le indagini per ricostruire quanto avvenuto e soprattutto per trovare l'aggressore, che dopo aver sparato – non è chiaro se uno o più colpi – si è dato alla fuga. Se le condizioni del ferito lo consentiranno, è probabile che lui stesso possa fornire alle forze dell'ordine qualche elemento utile per rintracciare chi ha attentato alla sua vita.