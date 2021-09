Sparatoria a Cinisello Balsamo: ferito all’addome un giovane di 26 anni Un 26enne è stato ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco questa notte a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il giovane, pluripregiudicato per reati legati alla droga e contro il patrimonio, ha chiesto aiuto ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento è sottoposto a un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri.

A cura di Simona Buscaglia

Questa notte, poco dopo la mezzanotte e mezza, a Cinisello Balsamo, nel Milanese, nel quartiere di San Eusebio, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni è intervenuta in seguito a una sparatoria che ha coinvolto un giovane, ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco. La vittima è un 23enne italiano del posto, pluripregiudicato per reati legati alla droga e contro il patrimonio. Stando alle prime informazioni sull'accaduto, il giovane ha chiesto aiuto ed è stato trasportato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Il 26enne è al momento ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe fuori pericolo di vita. Sulla dinamica della sparatoria stanno indagando i carabinieri.

Altra sparatoria a Milano

Si continua a sparare a Milano. Il fatto di questa notte avviene poco tempo dopo la sparatoria nel quartiere Barona dove ha perso la vita un uomo di 34 anni, morto a seguito delle ferite riportate. L'omicidio era avvenuto all'interno di un cortile di uno stabile in via Ovada. La vittima, un classe '87, era stata trovata a terra dai carabinieri intervenuti ed era stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale, dove era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico a cui, però, purtroppo, non è sopravvissuta. Al loro arrivo, le forze dell'ordine avevano trovato a terra anche un uomo di 72 anni, di origini italiane, soccorso dal personale medico, che si è scoperto dopo essere colui che ha premuto il grilletto nei confronti del vicino di casa.