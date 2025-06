video suggerito

Sparano con una pistola contro i buttafuori che non li fanno entrare in discoteca: Daspo per 2 ragazzi Il questore di Varese ha emesso due Daspo nei confronti di due giovani accusati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Lo scorso 31 maggio i due avrebbero sparato contro i buttafuori di una discoteca di Castellanza che non li avevano fatti entrare nel locale.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso 31 maggio due giovani si sono presentati all'ingresso della discoteca ‘Ritual' di Castellanza (in provincia di Varese) per trascorrere la serata nel locale notturno. Il personale di sicurezza, però, ha negato loro l'accesso invitandoli ad allontanarsi per non creare altri problemi. Ad un certo punto, però, uno dei due avrebbe indossato un passamontagna e, dopo aver estratto una pistola, avrebbe esploso almeno tre colpi in direzione dei buttafuori, senza colpirlo. Per quell'episodio, i ragazzi sono stati denunciati alla Procura di Busto Arsizio per minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco, mentre il questore di Mantova ha disposto nei loro confronti il Daspo "fuori contesto" della durata di due anni.

Come riportato dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, dopo aver esploso i colpi di pistola i due si sarebbero all0ontanati a bordo di due auto diverse. La loro fuga, però, si sarebbe interrotta poco dopo, quando due equipaggi dei militari sono riusciti a intercettarli, bloccarli e identificarli. Addosso avevano ancora una pistola calibro 5,35, con matricola abrasa, che avrebbero usato per sparare contro il personale di sicurezza della discoteca di Castellanza. Durante un sopralluogo al locale, i carabinieri avrebbero rinvenuto tre bossoli esplosi.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito dai due giovani provenire insulti e minacce ai buttafuori che stavano impedendo loro l'ingresso nel locale, appena prima di sparare con la pistola. Tuttavia, nessuno è rimasto ferito, in quanto i colpi esplosi non sono andati a segno. I carabinieri hanno denunciato i due, con precedenti di polizia alle spalle, per minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Nella giornata di ieri, venerdì 20 giugno, è arrivato anche il Daspo firmato dal questore di Varese. Per due anni non potranno partecipare a manifestazioni pubbliche e sportive.