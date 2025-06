video suggerito

Spari dopo essere stati respinti dalla security della discoteca Ritual di Castellanza: sono gli amici di Baby Gang Appartengono alla cerchia del trapper Baby Gang i due ventenni colpiti dal Daspo emesso dal Questore di Varese, ritenuti responsabili di aver sparato colpi di pistola fuori dalla discoteca Ritual di Castellanza (Varese) lo scorso 31 maggio: tra loro c'è anche il rapper Néza.

Si sono presentati all'ingresso della discoteca Ritual di Castellanza (Varese) per trascorrere la nottata nel locale. Ma quando il buttafuori ha respinto i due giovani, invitandoli ad allontanarsi, questi hanno risposto con il fuoco, estraendo una pistola e sparando tre colpi in direzione dell'addetto alla sicurezza.

Appartengono alla cerchia del trapper Baby Gang i due ventenni colpiti dal Daspo emesso dal Questore di Varese, ritenuti responsabili di aver sparato colpi di pistola (fortunatamente senza ferire nessuno) fuori dalla discoteca Ritual del Varesotto lo scorso 31 maggio: tra loro c'è anche Néza, al secolo Anes Mihoub, 21enne di Castellanza che vanta oltre 100mila seguaci su Instagram e più di 800mila ascoltatori mensili su Spotify.

Il musicista, star della nuova scena rap, era già noto alle forze di polizia. Il 21enne era infatti già stato arrestato dalla polizia a Sesto San Giovanni prima di un concerto dell'amico Baby Gang, che si era esibito al Carroponte insieme a Nicky Jam e Morad. In quel caso Baby Gang era arrivato a bordo di una Ferrari F8 Tributo e aveva forzato il cordone degli steward, ferendone due, per entrare in un'area pedonale. Nella rissa scaturita tra gli addetti alla sicurezza e gli amici dell'artista, Néza aveva colpito con calci e pugni due poliziotti, e per questo era stato bloccato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale aggravata: il giorno successivo, il trapper di Castellanza aveva patteggiato una condanna di un anno (con pena sospesa).

Come riportato dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, dopo aver esploso i colpi di pistola tra grida e insulti contro il buttafuori, il rapper Néza e il suo amico si sarebbero allontanati a bordo di due auto diverse. La loro fuga, però, si è interrotta poco dopo, quando i militari sono riusciti a intercettarli e identificarli: i giovani avevano ancora ddosso avevano ancora un'arma calibro 5,35, con matricola abrasa, che avrebbero usato per sparare contro il personale di sicurezza della discoteca di Castellanza.