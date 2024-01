Spara in strada con il fucile e si barrica in casa: trattative ancora in corso con i carabinieri A Gavardo (Brescia) un uomo ha sparato con un fucile e si è barricato in casa. Il negoziatore dei carabinieri sta lavorando per convincerlo a uscire e a deporre l’arma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 74enne ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco e si è barricato in casa. È successo a Sopraponte, frazione di Gavardo nel Bresciano, nella serata di oggi giovedì 25 gennaio. Sul posto si trovano in questo momento i carabinieri della Stazione locale e della Compagnia di Salò. Il negoziatore del Comando Provinciale di Brescia è al lavoro per convincere il 74enne a uscire di casa.

Stando alle prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un fucile regolarmente detenuto e si troverebbe in stato confusionale. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ma il 74enne starebbe minacciando di sparare ancora e di rivolgere l'arma contro sé stesso.

L'uomo sarebbe solo in casa in questo momento e avrebbe già esploso diversi colpi di fucile verso l'esterno. Le forze dell'ordine hanno già provveduto a chiudere al traffico le strade che portano all'abitazione del 74enne, per evitare che qualcuno si possa avvicinare troppo. Non si registrano feriti.