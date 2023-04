Spara colpi di pistola durante uno scambio di droga: arrestato il pusher della Brianza Un uomo di 35 anni è stato condannato per spaccio. Nel novembre 2008 aveva già partecipato a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, a un tentativo di omicidio sparando tre colpi di pistola.

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri della Compagnia di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell'ordine per aver partecipato a un tentato omicidio e porto abusivo di armi i reati in materia di stupefacenti. Le manette per il 35enne sono scattate ora dopo l’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza che lo ha condannato a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni.

Quindici anni fa il tentato omicidio

Dalle sentenza del Tribunale, l'uomo è ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Seregno, Nova Milanese e Cesano Maderno negli anni 2015 e 2016. L'uomo era già finito in carcere perché nel novembre del 2008 a Giussano, sempre in Brianza, si era reso protagonista insieme ad altri due complici di un tentativo di omicidio: il movente dell'aggressione era sempre da ricercare negli affari legati al traffico di droga. I carabinieri allora lo avevano ritenuto l'esecutore materiale del tentato omicidio: durante l'agguato l'uomo aveva sparato tre colpi impugnando una pistola. Allora aveva ferito la vittima, oggi 35enne, che fortunatamente dopo il ricovero in ospedale si è salvata.

La decisione del Tribunale

Ora per il pusher della Brianza sono scattate nuovamente le manette: il Tribunale ha riconosciuto le sue responsabilità nella gestione del traffico di stupefacenti, che si svolgeva soprattutto nella Brianza Monzese, a pochi chilometri da Milano.