Spaccano la vetrina del negozio con un estintore: rubati vestiti di Elisabetta Franchi per 50mila euro Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini, svegliati dal forte rumore. La banda di tre malviventi incappucciati ha fatto perdere le proprie tracce nell'area di Calcinato (Brescia)

Foto di repertorio

La vetrina spaccata con un estintore. E più di 50mila euro di vestiti trafugati da una banda di ladri ancora senza identità, quella che nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre ha fatto irruzione in un negozio di abbigliamento a Rezzato, provincia di Brescia.

Secondo quanto emerso al momento, intorno all'una un gruppo di tre banditi incappucciati ha infranto la vetrina dell'esercizio di via IV Novembre utilizzando un estintore, dopo essere arrivata sul posto con una Volkswagen Golf dalla targa inesistente. I malviventi sono così riusciti a portar via decine e decine di capi da donna, appartenenti soprattutto alle linee Elisabetta Franchi e Patrizia Pepe, per un bottino complessivo di oltre 50mila euro.

Ad allertare le forse dell'ordine sono stati i vicini, svegliati dal forte rumore dei vetri in mille pezzi. Mentre il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei gestori del ristorante kebab proprio accanto al negozio di abbigliamento, in quel momento ancora aperto al pubblico. "I gestori hanno capito cosa stesse accadendo e hanno visto i ladri in azione, ma non se la sono sentita di intervenire", ha spiegato il proprietario di Follia Abbigliamento Davide Piemonte alla stampa locale. "Si sono chiusi dentro al ristorante, in attesa dell'arrivo dei carabinieri".

Ancora in fuga i malviventi che, inseguiti dai carabinieri, hanno fatto perdere le proprie tracce nell'area di Calcinato. Fondamentali, per individuare i responsabili e recuperare il bottino, saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.